Bundesliga: So können sich die Klubs die Europapokalplätze sichern

Mit dem Einzug von Borussia Dortmund ins Finale der Champions League hat die Bundesliga bereits fünf Startplätze für die kommende Champions-League-Saison sicher. Sollte der BVB auch das Endspiel in der Königsklasse gegen Real Madrid gewinnen und in der Liga Fünfter werden, dann qualifiziert sich sogar der Tabellensechste für die Champions League. Meister Bayer Leverkusen, Bayern München, dem VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund können bereits für die Königsklasse planen.

Insgesamt steht auch schon fest, dass in der kommenden Saison acht deutsche Teams europäisch spielen werden. Welche Klubs sich letztlich für den jeweiligen UEFA-Klub-Wettbewerb qualifizieren, hängt auch vom Ausgang des DFB-Pokalfinals (25. Mai in Berlin, 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer 04 Leverkusen) sowie des Champions-League-Endspiels (1. Juni in London, Borussia Dortmund gegen Real Madrid) ab.