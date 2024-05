Bundesliga: Stuttgart verkündet nächsten Transfer - Köln-Juwel kommt

Stuttgart holt den vierten Neuen

Bayern-Fans klagen an: "Wissen alle, an wem es gelegen hat"

Nun ist Diehl also der nächste Zugang. Der 19-Jährige gilt als großes Juwel, kam bei Köln aber nur auf sieben Einsätze in der vergangenen Saison. Vor allem Trainer Steffen Baumgart setzte nicht auf den Angreifer, weil früh feststand, dass Diehl nicht verlängert.

Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth erklärt in der Pressemitteilung: „Justin Diehl zählt auf seiner Position zu den spannendsten Spielern in Deutschland. Er hat in der abgelaufenen Spielzeit die ersten Schritte in der Bundesliga gemacht, beim VfB wollen wir seine Fähigkeiten weiter ausbauen und fördern. Wir freuen uns, dass sich Justin für den VfB entschieden hat.“