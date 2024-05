Bundesliga-Urgestein nimmt Abschied: Tränen schon vor Anpfiff

Patrick Herrmann von Gladbachs Fans sichtlich gerührt

Der Flügelspieler, der in 349 Bundesliga-Spielen für die Fohlen 47 Tore schoss, kämpft bereits einiger Zeit mit seinen Emotionen. „Da ist schon viel Wehmut dabei“, berichtete er vor einer Woche im SPORT1-Interview: Es sind nur noch drei Wochen, darüber habe ich wieder mit Florian Neuhaus gequatscht. In so einer langen Karriere - ich bin seit 16 Jahren hier - sind drei Wochen fast gar nichts. Daran denke ich gerade jeden Tag, das muss ich zugeben. Wenn man mitten in der Karriere ist, hat man es gar nicht im Sinn, dass es eines Tages einfach vorbei ist. Jetzt ist das allgegenwärtig.“