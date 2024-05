Butscher setzt auf Losilla - Fortuna ohne Veränderungen

Trainer Heiko Butscher geht die anvisierte Aufholjagd im Relegations-Rückspiel bei Fortuna Düsseldorf mit drei Änderungen in der Startformation an. Anders als bei der Hinspiel-Niederlage (0:3) am vergangenen Donnerstag startet am Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) VfL-Kapitän Anthony Losilla, auch Lukas Daschner und Tim Oermann rücken in die erste Elf des Bundesligisten. Patrick Osterhage und Takuma Asano müssen auf der Bank Platz nehmen, Bernardo fehlt gelbgesperrt.