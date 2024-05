BVB-Abschied? Diese Hummels-Szenen erstaunen - Kehl gibt Hinweis

Es waren Szenen mit Symbolcharakter nach dem 4:0 gegen Darmstadt 98 : Nachdem er mit Reus vor der Südtribüne dessen Abschied gefeiert hatte, überquerte Hummels den Rasen und ging zum gegenüberliegenden Tor. Dort lehnte Hummels minutenlang am Pfosten, blickte in Leere, sog die Atmosphäre sichtlich in sich auf.

Schon der Abschied von Hummels beim BVB?

Kehl gibt Hinweis auf Hummels-Zukunft

BVB-Boss kündigt weitere Gespräche an

Heißt: Die Tür für einen Hummels-Verbleib ist offen. Das soll aber erstmal kein Thema sein. „Er hat einen klaren Fokus jetzt, wir haben einen klaren Fokus auf dieses Spiel in Wembley“, betonten Kehl mit Blick aufs Champions-League-Finale am 1. Juni gegen Real Madrid und verriet: „Danach werden wir schauen, wie es sich entwickelt.“

„Mats hat seine Form in den letzten Wochen und Monaten immer wieder unter Beweis herausgestellt“, sagte der 44-Jährige und lenkte erneut den Fokus aufs Saison-Highlight: „Er ist unglaublich heiß, diesen Titel mit uns zu gewinnen in zwei Wochen. Wir werden ihn brauchen - am besten in dieser Form, in der er aktuell ist, absolut.“