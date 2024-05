BVB-Deal: Kritik von der Friedensgesellschaft

Der BVB hatte die auf drei Jahre angelegte Partnerschaft am Mittwochvormittag bestätigt. Der DAX-Konzern Rheinmetall mit Sitz in Düsseldorf wird "Champion Partner", das Firmenlogo wird auch im Vorfeld des Champions-League-Finals gegen Real Madrid am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in London zu sehen sein.