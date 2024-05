BVB holt 16-jährigen Ecuadorianer

Zur Vertragslänge machte der BVB keine Angabe. Lerma hatte Mitte April im Alter von 15 Jahren für Independiente in der ersten Liga debütiert. Am Sonntag stand der Offensivspieler in seinem zweiten Einsatz in der Startelf. In Ecuador soll sich Lerma bis zu seinem endgültigen Wechsel nach Deutschland weiterentwickeln.