BVB: Schlotterbeck und Füllkrug freuen sich auf die EM

Die beiden BVB-Profis Nico Schlotterbeck und Niclas Füllkrug reagieren nach ihrer EM-Nominierung erleichtert. Bereits am Montag wurde der Innenverteidiger in den Kader der DFB-Auswahl berufen, einen Tag später folgte die Bestätigung des Torjägers. „Ich bin richtig glücklich, dass ich dabei bin“, sagte Schlotterbeck.

BVB-Duo nach EM-Nominierung euphorisch

"Mir hat gefallen, wie es verkündet worden ist", sagte er. Das Wichtigste sei aber, überhaupt dabei zu sein. Dennoch will Schlotterbeck alles geben. "Die Euphorie ist so groß wie der Erfolg. Deswegen müssen wir liefern." Auch Füllkrug freut sich auf seinen Teamkollegen: "Er hat es verdient."

Sein eigener Kaderplatz war am Dienstagmorgen beim Radiosender "1LIVE" verkündet worden. Nach der WM in Katar ist die EM seine zweite Teilnahme an einem großen Turnier. "Deswegen freue ich mich sehr doll darüber, bin extrem dankbar und schaue mit voller Euphorie auf die nächsten zwei Monate", sagte er.