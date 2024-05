BVB: Terzic? Watzke gibt Fehler zu: "Würde es heutzutage vielleicht nicht mehr machen"

Im letzten Spiel vor der Winterpause 2023 kam der BVB in einem schwachen Heimauftritt gegen Mainz 05 nicht über ein 1:1 hinaus, die Nullfünfer hatten zu diesem Zeitpunkt erst einen Sieg und zehn Punkte auf dem Konto. Dortmund blieb zuvor in fünf Pflichtspielen in Folge ohne Sieg, die Stimmen nach einer Entlassung wurden lauter.