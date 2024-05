"Deutscher Double-Sieger": Leverkusen feiert seine Helden

Um 16.57 Uhr betraten die Meister und Pokalsieger angeführt von Kapitän Lukas Hradecky mit der Schale, Vize Jonathan Tah mit dem Pokal und Alonso in der Mitte die Arena, zuvor hatten bereits tausende Menschen am Straßenrand ihre Helden nach der Rückkehr aus Berlin empfangen. "Surreal. Einfach unfassbar geil, wie im Traum", schwärmte Robert Andrich auf dem Truck am ARD-Mikrofon.

Nach der Landung am Flughafen Köln/Bonn ging es zunächst mit den Mannschaftsbussen zum Schloss Morsbroich, dort trugen sich Wirtz und Co. ins Goldene Buch der Stadt ein. Während der Korso durch die Stadt rollte, sorgten Stars wie Culcha Candela und die Hermes House Band in und um die Arena bereits für prächtige Stimmung, Vereinsikone Reiner Calmund brach vor Freude sogar in Tränen aus. "Ich bin stolz wie bolle. Mehr geht nicht", so der Ex-Manager.