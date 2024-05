Die ungeschlagenen Fußball-Meister in der Übersicht

Den Titel in der Liga hat Bayer Leverkusen schon sicher, jetzt peilt das Team von Trainer Xabi Alonso das "perfekte Triple" ohne Niederlage an. Am letzten Bundesliga-Spieltag will die Werkself zunächst mit der makellosen Saison Geschichte schreiben, ehe dann die Endspiele der Europa League (22. Mai) und im DFB-Pokal (25. Mai) folgen. Einmalig wäre diese "weiße Weste" im deutschen Fußball, auf europäischer Ebene aber erreichten schon zahlreiche Mannschaften eine Meisterschaft ohne Niederlage.