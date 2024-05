EM-Aus: Leipzigs Schlager erleidet Kreuzbandriss

Bittere Nachricht für RB Leipzig und Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick: Xaver Schlager verpasst nach einem Kreuzbandriss die Europameisterschaft in Deutschland. Der 26-Jährige zog sich die Verletzung im linken Knie am Freitagabend beim 1:1 bei der TSG Hoffenheim zu, wie sein Verein am Samstag mitteilte. Der Mittelfeldspieler werde noch am Sonntag operiert und fehle „mehrere Monate“ - und damit auch Österreichs Nationaltrainer Rangnick bei der EM (14. Juni bis 14. Juli).