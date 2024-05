FC Augsburg reist zum Trainingslager nach Südafrika

Vom schwäbischen Sommer in den südafrikanischen Winter: Fußball-Bundesligist FC Augsburg beschreitet in der Vorbereitung zur neuen Saison ungewöhnliche Wege. Das Team von Trainer Jess Thorup wird vom 18. bis 28. Juli in der Provinz Mpumalanga in Südafrika ein Trainingslager abhalten. Dabei wird der FCA auch an einem Turnier des südafrikanischen Erstligisten TS Galaxy teilnehmen.