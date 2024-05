FC Bayern, Dietmar Hamann regt Verkauf von Harry Kane an: "Noch nie gesehen"

Platz eins in der Torjägerliste, Platz eins in der Scorer-Wertung der Bundesliga - und dennoch ist Harry Kane bei Dietmar Hamann in Ungnade gefallen. So sehr, dass der Sky-Experte infrage stellt, ob der Starstürmer vom FC Bayern München trotz seiner Statistik von 44 Toren in 45 Pflichtspielen überhaupt sein Geld wert sei.