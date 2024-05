FC Bayern gibt Update zu de Ligt und Musiala

Gute Nachrichten für den FC Bayern . Matthijs de Ligt hat am Sonntag das Training beim Rekordmeister absolviert. Der Niederländer hatte gegen die Schwaben – und zuvor in der Champions League gegen Real Madrid – angeschlagen gefehlt und zuletzt nur individuell gearbeitet.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Bayern-Star fällt aus

Von Raphael Guerreiro gab es derweil keine positiven Nachrichten zu vermelden. So erklärte der Rekordmeister in einer Mitteilung, dass sich der Portugiese bei der Pleite in Stuttgart eine Bänder- und Kapselverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat und für die kommenden Spiele ausfällt.