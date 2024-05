Tuchel verrät Detail zu Bayern-Absage

Der Klub habe in Person von Eberl nochmal die Initiative ergriffen. „Wir haben nochmal alles durchgesprochen.“ Dabei sei es aber zu keiner Einigung gekommen.

Tuchel über Hoeneß: „Bin nicht nachtragend“

Der Ehrenpräsident hatte kürzlich deutliche Kritik an Tuchel geübt. Er meint nicht, dass er einen Davies, Pavlovic oder Musiala verbessern kann“, verriet Hoeneß auf einem F.A.Z.-Kongress in Frankfurt. „Wenn es nicht klappt, sollte man einen anderen kaufen. Ich meine, man sollte hart an ihnen arbeiten und ihnen Selbstvertrauen geben.“