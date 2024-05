Bayern-PK LIVE: Wie hat Tuchel das Aus gegen Real Madrid verkraftet?

Nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen Real Madrid in der Champions League steht fest: Es wird die erste titellose Saison für den FC Bayern seit 2012. Wie wird der scheidende Trainer Thomas Tuchel nun die letzten Herausforderungen angehen?

Um nicht noch den zweiten Tabellenplatz zu verspielen, muss der Rekordmeister im letzten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gewinnen. Trainer Thomas Tuchel tritt um 12.30 Uhr vor die Presse - und erklärt, wie er die Pleite im Estadio Santiago Bernabéu verkraftet hat. Außerdem geht es um die Verletztensituation in den Fällen Serge Gnabry, Jamal Musiala und Co.

+++ Tuchel über sein Spiel +++

„Es ist die höchste Kunst, alles zu können. Real Madrid hat sich den Wettbewerb zu eigen gemacht. Sie haben Phasen, in denen sie viel Ballbesitz haben, dann lassen sie sich bespielen. Ich weiß nicht, ob sich die Bayern immer über einen Stil definiert haben, sondern über das Ergebnis. Ich wusste in meiner Jugend, am Ende gewinnen immer die Bayern. Als Kind war ich Gladbach-Fan, die haben ein gutes Spiel gemacht und trotzdem gewonnen.“