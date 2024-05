FC Bayern: Rummenigge bestätigt Kompany-Deal

Vincent Kompany soll neuer Cheftrainer des FC Bayern werden. Das bestätigte der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Dienstag bei der Verleihung des European Globe Soccer Awards auf Sardinien bei Sky Italia .

Bayern wird Kompanys dritte Trainer-Station

Für Kompany werden die Bayern seine dritte Station als Trainer sein. Bei seinem Heimatverein RSC Anderlecht ließ er ab 2019 seine aktive Karriere ausklingen und vollzog dort als Spielertrainer den nahtlosen Übergang an die Seitenlinie. 2022 übernahm Kompany den FC Burnley, stieg mit den Clarets in die Premier League auf und in diesem Jahr wieder ab..