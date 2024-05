FC Bayern: Saisonende und EM-Aus für Gnabry

Für Nationalspieler Serge Gnabry haben sich auch die allerletzten Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme erledigt. Der Offensivspieler des FC Bayern erlitt im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid (1:2) einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel und kann deshalb in dieser Saison nicht mehr eingesetzt werden. Dies teilten die Münchner am Freitag mit.

Gnabry bleibt das Verletzungspech damit treu: Für den 28-Jährigen ist es bereits der fünfte Ausfall in dieser Saison. Auch deshalb hatte er zuletzt in den Planungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann keine große Rolle mehr gespielt. Der Kader der DFB-Auswahl für die Heim-EM wird am Donnerstag (16. Mai) benannt.

Gnabry war im Santiago Bernabeu in der 27. Minute ausgewechselt worden. Zuvor hatte er sich bereits im Viertelfinal-Hinspiel beim FC Arsenal (2:2) am 9. April am Oberschenkel verletzt und war danach bis zum Hinspiel gegen Madrid ausgefallen.