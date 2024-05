FC Bayern: So beeinflusste Guardiola Kompanys Spielidee

Um den taktischen Ansatz des ehemaligen HSV-Verteidigers zu verstehen, muss man einen Blick auf die vorangegangenen Spielzeiten werfen. In der Saison 2023/24 hielt Kompany, so die allgemeine Kritik, zu lange an seiner ursprünglichen Spielidee fest, obwohl Burnley aufgrund der minderen Qualität des Kaders keinen dominanten Fußball wie zuvor in der EFL Championship, der zweiten englischen Liga, spielen konnte.

Hohe Wichtigkeit des Positionsspiels

Ein Vorbild ist ein Ex-Bayern-Trainer

Nach dem Aufstieg in die Premier League und dem Verlust mehrerer Schlüsselakteure entpuppte sich dieser Ansatz als risikohaft, weil Burnley selbst mit relativer Kompaktheit am Ball nicht mehr so zugriffsstark im Gegenpressing war. In der Premier League tummeln sich schließlich – angeführt von Kevin De Bruyne und Martin Odegaard – reihenweise pressingresistente Spieler, die auch unter Druck noch durch Linien und an Gegnern vorbeispielen können.