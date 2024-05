FC Bayern: Tuchel nicht explizit verabschiedet

Bayern München hat auf eine Verabschiedung seines scheidenden Trainers Thomas Tuchel vor dessen letztem Heimspiel auf der Bank des deutschen Fußball-Rekordmeisters verzichtet. Der Klub habe in den verbliebenen beiden Begegnungen mit dem Abschluss in Hoffenheim noch das Ziel Vize-Meisterschaft, sagte Stadionsprecher Stephan Lehmann vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag, den Tuchel-Abschied werde man „gebührend nachholen“.