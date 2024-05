FCH: Schmidt geht mit "Energie" in seine 18. Saison

Frank Schmidt geht bei Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim in seine 18. Saison als Trainer - an ein Ende denkt er noch nicht, gibt aber zu: "Gerade wenn man solange wie Jürgen Klopp, Christian Streich oder ich jetzt an einem Ort Trainer ist, muss man immer auf sich hören und sich fragen, ob man dem Verein, der Mannschaft und sich selber noch die maximale Energie geben kann. Die Frage muss auch ich mir jedes Jahr neu stellen", sagte Schmidt der Schwäbischen Zeitung.