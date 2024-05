Fortuna am Boden: "Eine Welt bricht zusammen"

Die Enttäuschung nach dem verpassten Aufstieg im Elfmeterschießen war bei Fortuna Düsseldorf grenzenlos - und für Kapitän Andre Hoffmann kaum in Worte zu fassen. „Es tut gerade einfach nur weh. Es tut richtig, richtig weh“, sagte der Innenverteidiger mit feuchten Augen: „Es bricht eine Welt in einem zusammen, das muss ich so deutlich sagen.“