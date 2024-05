"Genießen es extrem": VfB "schielt" auf Platz zwei

"Da oben" war nach dem Sieg in Augsburg der zweite Platz in der Tabelle - und der kam nicht von ungefähr: Erstmals 22 Siege in einer Spielzeit, erst zum zweiten Mal nach der Meister-Saison 2006/07 die 70-Punkte-Marke geknackt, dazu der sichere dritte Platz: Dieser Freitagabend lieferte für den VfB die nächsten Höhepunkte einer überragenden Saison, die am kommenden Wochenende sogar noch gekrönt werden könnte.