Heidenheim verpflichtet Breunig von Freiburg II

Die Planungen des 1. FC Heidenheim für eine weitere Bundesliga-Saison schreiten weiter voran. Am Donnerstag informierte der Klub über die Verpflichtung von Maximilian Breunig. Der Mittelstürmer kommt von der Zweitvertretung des SC Freiburg und erhält einen Vertrag bis 2027. In der laufenden Drittligasaison erzielte der 23-Jährige bislang elf Treffer in 24 Spielen.