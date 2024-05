Henriksen heiß auf Finale: "Keine Angst vor gar nichts"

Trainer Bo Henriksen vom Bundesligisten FSV Mainz 05 geht voller Entschlossenheit, Vorfreude und Zuversicht in das entscheidende Saisonspiel. „Wir haben keine Angst vor gar nichts. Wir haben uns selbst in eine Situation gebracht, wo wir rausgehen und es selbst entscheiden können. Wir denken nur an uns selber“, sagte er vor dem Saisonfinale beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).