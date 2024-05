Hier läuft die Relegation! Bochum - Düsseldorf und Wiesbaden gegen Regensburg LIVE im TV, Stream, Ticker

Für vier Mannschaften heißt es: Nachsitzen! Wer sichert sich den letzten freien Platz in der Bundesliga und wer spielt in der kommenden Saison in der Zweiten Liga?

In dieser und in der kommenden Woche stehen die Relegationsspiele an. Der Bundesliga-Drittletzte VfL Bochum trifft am Donnerstag im Hinspiel zu Hause auf den Zweitliga-Dritten Fortuna Düsseldorf. Sky und Sat.1 übertragen die Partie live um 20.30 Uhr. Das Rückspiel steigt am 27. Mai (20.30 Uhr/Sky und Sat.1). Wird Düsseldorf nach dem FC St. Pauli und Holstein Kiel der dritte Aufsteiger? Oder hält Bochum die Klasse?

Wehen Wiesbaden gegen Regensburg

Im Kampf um den letzten freien Platz in der Zweiten Liga befinden sich der Tabellen-16. SV Wehen Wiesbaden und der SSV Jahn Regensburg. Das Hinspiel in der Relegation findet dann am Freitag, den 24. Mai 2024 (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) statt. Hier genießt zunächst Jahn Regensburg als die klassentiefere Mannschaft aus der 3. Liga Heimrecht, ehe die Oberpfälzer vier Tage später, am 28. Mai (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Rückspiel beim Zweitligisten Wehen Wiesbaden auswärts ran müssen.

Bundesliga-Relegation:

Donnerstag, 23. Mai, 20.30 Uhr

VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf

Montag, 27. Mai, 20.30 Uhr

Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum

Zweitliga-Relegation:

Freitag, 24. Mai, 20.30 Uhr

Jahn Regensburg - Wehen Wiesbaden

Dienstag, 28. Mai, 20.30 Uhr

Wehen Wiesbaden - Jahn Regensburg