Das Undenkbare ist vollbracht! Leverkusen historisch

Die Leverkusener machten das, was die Leverkusener in dieser Saison halt so machen. Die Werkself gewann am letzten Bundesliga Spieltag mit 2:1 gegen den FC Augsburg. Zum ersten Mal in der Geschichte gibt es damit einen Meister, der ungeschlagen eine Saison spielt.

Leverkusen begann äußerst druckvoll und profitierte von einem groben Torwartfehler des Augsburger Keepers Koubek. Der Keeper schoss Adli an, der behielt die Übersicht, legte quer - und Victor Boniface musste zum 1:0 nur noch einschieben.

Leverkusen erhöhte in der 27. Minute nach eine Ecke auf 2:0! Der deutsche Nationalspieler Jonathan Tah brachte den Ball nochmal in den Strafraum. Dort fälschte Felix Uduokhai den Ball so ab, dass er genau vor Andrich landete. Der hätte aus drei Metern mit links abschließen können, entschied sich aber für einen Hackentrick mit rechts!

In der zweiten Halbzeit ließ das Spiel deutlich nach. Die Gastgeber legten nun merklich weniger Engagement an den Tag. Währenddessen feierten die Leverkusen-Fans auf den Tribünen weiterhin ausgelassen und lautstark. Von den Rängen schalte: „Deutscher Meister SVB!“

Kömür-Treffer sorgt nochmal für Spannung

Mert Kömür, der in der Startelf debütierte, schockte Leverkusen mit seinem Tor! Er lief zwei Schritte und schoss den Ball gekonnt in den rechten Winkel. Doch Bayer sicherte sich danach relativ ungefährdet den Sieg und ließ weitere Chancen auf ein drittes Tor ungenutzt.

Leverkusen schließt die Bundesliga-Saison mit 28 Siegen, 6 Unentschieden und 0 Niederlagen und insgesamt 90 Punkten ab. Die „Unbesiegbaren“ sind nun seit 51 Spielen ungeschlagen und könnten am Ende der Saison noch auf 53 Spiele ohne Niederlage sowie drei gewonnene Titel hoffen.