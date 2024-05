Hoeneß auf dem Zaun: "Unbeschreiblich"

Nach dem ersten Heimsieg gegen den großen FC Bayern seit fast 17 Jahren gab es für Sebastian Hoeneß kein Halten mehr. Der Trainer des VfB Stuttgart kletterte mit Mikro in der Hand auf den Zaun vor der Cannstatter Kurve - und war dort angekommen erst mal ein bisschen verunsichert. "Ich weiß gar nicht genau, was ich tun soll", rief er den ekstatischen Fans nach dem 3:1 (1:1) über den Rekordmeister zu.

"Ich lasse einfach mal mein Herz sprechen", fügte Hoeneß an, und weiter: "Ich möchte mich im Namen der Mannschaft bedanken für das, was wir erleben durften in dieser Saison, das ist unbeschreiblich!" Denn nachdem er in der vergangenen Saison beinahe abgestiegen wäre, spielt der VfB in der nächsten Spielzeit in der Champions League.