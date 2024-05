Hummels vor CL-Finale: "Der BVB ist mein Zuhause"

Mats Hummels hat vor seinem vielleicht letzten Spiel für Borussia Dortmund noch einmal seine Liebe zum Verein bekräftigt. „Es ist immer schwierig, die richtigen Worte zu finden. Dieser Verein ist mein Zuhause, ich habe über 13 Jahre meiner Profikarriere beim BVB verbracht“, sagte der 35-Jährige in einem Interview auf der Vereinshomepage und betonte: „Als Fußballer bin ich ein Dortmunder, das ist keine Frage.“

Die Zukunft des Abwehrspielers, dessen Vertrag in Dortmund ausläuft, ist offen. Am 1. Juni trifft er mit der Borussia im Finale der Champions League im Wembley-Stadion auf Real Madrid, erst danach will er eine Entscheidung verkünden.