Innenverteidiger Knoche verlässt Union Berlin

Innenverteidiger Robin Knoche verlässt den Fußball-Bundesligisten Union Berlin nach vier Jahren in diesem Sommer. Das teilten die Köpenicker am Montag mit. Knoche war 2020 nach Berlin gewechselt, der Vertrag des 31-Jährigen läuft aus, über eine Verlängerung gab es keine Einigung. Am Samstag hatte er mit Union den dramatischen und emotionalen Klassenerhalt durch einen 2:1-Sieg gegen den SC Freiburg gefeiert.