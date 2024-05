Kiel holt Stürmer Harres aus Homburg

Holstein Kiel bastelt weiter am Kader für die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte und hat Mittelstürmer Phil Harres verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom Regionalligisten FC 08 Homburg, für den er in der abgelaufenen Saison in 34 Partien 24 Tore erzielt hatte und damit Torschützenkönig der Südwest-Staffel wurde. Die Verpflichtung verkündete Holstein am Mittwoch.