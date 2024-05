Köln-Trainer Schultz vor Union: "Werden nach vorne spielen"

Trainer Timo Schultz vom Bundesligisten 1. FC Köln will im Abstiegsendspiel gegen Union Berlin die Flucht nach vorn antreten. „Gefühlt ist es ja schon seit Wochen alternativlos, dass wir gewinnen. Jetzt ist es so, dass wir ein Endspiel haben, um uns ein weiteres Endspiel in der regulären Saison zu holen. Dementsprechend werden wir nach vorne spielen“, sagte der Coach vor dem wichtigen Duell am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Köln braucht Sieg gegen Union

Gegen die Berliner brauchen die Kölner am vorletzten Spieltag zwingend einen Sieg, um nicht vorzeitig zum siebten Mal in die 2. Liga abzusteigen. Bei einem Erfolg würde der FC bis auf drei Zähler an Union (30 Punkte) heranrücken, wobei Köln derzeit ein um fünf Treffer schlechteres Torverhältnis aufweist. Am letzten Spieltag, an dem Union gegen den SC Freiburg und Köln beim 1. FC Heidenheim spielt, ginge es dann noch einmal um alles.

Schultz schöpft aus den jüngsten Auftritten seiner Mannschaft Mut, obwohl zuletzt nur ein Sieg in zwölf Spielen gelungen war. "Das haben wir auch in den letzten Wochen bewiesen, dass wir immer wieder nach vorne agieren wollen, mutig sind und Spiele gewinnen wollen. Das haben wir zuletzt zu wenig geschafft, aber zu Hause gegen Union Berlin wird es für uns nur einen Gang geben: Der geht nach vorne", sagte der 46-Jährige.