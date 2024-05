Köln wohl schon wieder ohne Hoffnungsträger Uth

Der 1. FC Köln muss in seinem nächsten Endspiel gegen den Abstieg wohl schon wieder auf den gerade erst genesenen Mark Uth verzichten. Der Offensivspieler erkrankte unter der Woche und konnte nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, „ich gehe davon aus, dass er am Wochenende nicht zur Verfügung steht“, sagte Trainer Timo Schultz am Donnerstag. Der FC trifft am Samstagabend (18.30 Uhr im LIVETICKER) auf den SC Freiburg.