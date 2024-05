Kölner Stadion behält Namensgeber - Vertrag bis 2029

Köln: Klarheit bei Stadion-Namen

Der 1. FC Köln kann sich auch in naher Zukunft nicht an einen neuen Stadion-Namen gewöhnen. Bereits seit 2004 trägt die Arena in Müngersdorf den Namen des Energieversorgers.

Das RheinEnergie-Stadion in Köln

