Letztes Heimspiel für Streich ein "totaler Nebenschauplatz"

Zum letzten Mal wird Christian Streich in einem Heimspiel des SC Freiburg als Trainer an der Seitenlinie stehen, doch der 58-Jährige schiebt jeden Gedanken an den Abschied vom eigenen Publikum beiseite. „Es ist ein Spiel, in dem es für uns um extrem viel geht“, sagte Streich vor der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER).