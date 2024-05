Mainz reist zum Trainingslager nach Tirol

Bundesligist FSV Mainz 05 reist zum Sommertrainingslager nach Österreich. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen wird sich vom 31. Juli bis 7. August in Tirol aufhalten und in diesem Zeitraum auch zwei Testspiele absolvieren (2. und 6. August), zu denen laut Verein in Kürze nähere Informationen folgen sollen.