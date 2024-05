Meister Alonso emotional: "Ich verdiene es"

Xabi Alonso war sichtlich gerührt - und ließ seinen Emotionen freien Lauf. „Ich bin einfach nur stolz, dass diese Mannschaft in Gold Bundesliga-Geschichte geschrieben hat“, sagte der Meistertrainer von Bayer Leverkusen nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg: „Es ist total verdient: 90 Punkte, ungeschlagen. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um das zu realisieren.“

Nach der Krönung auf dem Spielfeld feierte der 42-Jährige mit Schale und Fans ausgelassen auf dem Zaun vor der Nordkurve, seine Frau und die drei Kinder schloss er minutenlang in die Arme und reckte immer wieder die Faust in den Himmel und Richtung Fans.

Alonso will mehr

"Das ist eine außergewöhnliche Saison. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Es gab die Invincibles (FC Arsenal, d. Red), es gab Juventus Turin - und jetzt sind wir auch Teil der Fußball-Geschichte in Europa", sagte Alonso. "Es gibt zu viele Emotionen, das ist nicht einfach zu erklären alles."