Nach Aufstieg: Sander wechselt von Kiel nach Gladbach

Der frischgebackene Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel muss einen bitteren Abgang verkraften. Wie beide beteiligten Klubs am Montag bekannt gaben, verlässt Kapitän Philipp Sander die Kieler und schließt sich zur kommenden Saison Borussia Mönchengladbach an. Er erhält in Gladbach einen Vertrag bis Sommer 2028.