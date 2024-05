Nächster Preis für Bayer-Star: Wirtz VDV-Spieler des Jahres

Wirtz erhielt bereits DFL-Auszeichnung

Bereits in der Vorwoche hatte Wirtz von der Deutschen Fußball Liga (DFL) den Preis als Spieler der Saison erhalten, zudem war er zum zweiten Mal in Folge zum besten Nachwuchsspieler der Europa League gewählt worden.

Wirtz glänzte in Bayers historischer Spielzeit, in der die Werkself die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann, mit 18 Toren und 20 Vorlagen in 49 Pflichtspielen. Lediglich das Europa-League-Finale verlor Leverkusen am vergangenen Mittwoch, als auch Wirtz keinen guten Tag erwischte, gegen Atalanta Bergamo deutlich mit 0:3.