"Nah dran": Leverkusens "Extramotivation" perfekte Saison

Bei Bayer Leverkusens Meisterspielern reift immer mehr der Gedanke an eine historische Bundesliga-Saison ohne Niederlage. „Es ist nah dran“, sagte Torhüter Lukas Hradecky nach dem 5:1 (2:1) bei Eintracht Frankfurt: „Das ist uns ganz klar bewusst. Dass es soweit kommt, war nicht der Gedanke vor dem Ligastart. Es fehlen noch 180 Minuten, und dann könnte ich das meinen Enkeln und Enkelinnen immer weitererzählen.“ Daraus ziehe er „Extramotivation“.

Die letzten Liga-Aufgaben in Bochum am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) und samstags darauf daheim gegen Augsburg dürfe das Team aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. In Bochum hatte die Werkself am letzten Spieltag der vergangenen Saison ihre bislang letzte Partie verloren. Er erwarte dort "das nächste Brett. Bochum hat nun gewonnen, die wollen den Klassenerhalt klarmachen im Heimstadion", so Hradecky: "Das wird auch eine Hausnummer."

Für seinen in Frankfurt gesperrten Trainer ist die Marschrichtung ebenfalls klar. "Zwei Spiele mehr in der Bundesliga - unser Ziel ist klar. Wir werden es versuchen", sagte Xabi Alonso. Es sei nach dem kräfteraubenden Halbfinal-Hinspiel der Europa League in Rom "nicht einfach" gewesen. "Die Mentalität ist in jedem Spiel super", schwärmte er. Die acht Wechsel in seiner Startelf fielen quasi nicht auf.