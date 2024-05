Bundesliga: Sky mit neuer Bestmarke

"Wir sind mit der zurückliegenden Saison hochzufrieden. In der Gesamtheit aus Bundesliga und 2. Bundesliga konnten wir unsere bisherige Bestmarke nochmal knapp übertreffen, was auch Beleg für die großartige Arbeit unseres gesamten Teams ist", sagte Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport. Man blicke, ergänzte er, "in Anbetracht des enormen Interesses an den Live-Übertragungen von Sky Sport und der aufkommenden Euphorie rund um die anstehende Heim-EM bereits jetzt voller Vorfreude auf die Saison 2024/25."