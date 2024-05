Neuer beim Jubiläum ausgewechselt - "alles in Ordnung"

Als Torwart ausgewechselt zu werden, ist eigentlich ein No-Go - doch Manuel Neuer fand die ungewöhnliche Aktion in seinem Jubiläumsspiel sogar ausdrücklich gut. „Alles in Ordnung“, sagte der Kapitän des FC Bayern nach dem 2:0 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg, bei dem er seinen Platz im Tor des Rekordmeisters in der 74. Minute an Daniel Peretz abgetreten hatte. Und das bei seinem 500. Bundesliga-Einsatz.