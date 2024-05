Neuer fordert "Neustart" nach verkorkster Saison

"So wie es in der Zeitung stand, war es komplett falsch. Thomas und ich sind nicht zum Trainer gegangen, das stimmt so nicht", betonte Neuer. Er glaube allerdings, dass in der Saisonendphase "was zusammengewachsen ist zwischen Mannschaft und Trainerteam, wir hatten eine positive Energie in der Truppe. Deshalb glaube ich, dass es nächste Saison grundsätzlich gut funktioniert hätte. Aber die Entscheidung ist so gefallen."