Neuer Spielball für Bundesliga präsentiert

Zwölf Fünfecke mit den Torjäger-Motiven sind in hellblau gehalten, die 20 weiteren in weiß. Die Firma liefert seit der Saison 2018/19 den offiziellen Spielball im deutschen Profifußball. Wie in der Vorsaison sei "bei der Ball-Produktion ein Schwerpunkt auf die Verwendung von ökologisch nachhaltigen Materialien gelegt worden", teilte das Unternehmen mit. So würden die Obermaterial-Unterklebungen aus "100 Prozent recyceltem Polyester" bestehen.