"Nicht unser Anspruch": BVB-Sportdirektor Kehl mit Abschneiden in der Bundesliga unzufrieden

„Diese Diskrepanz war in der gesamten Saison immer wieder ein Thema. Wir alle wollten dem entgegensteuern, aber es gibt nicht das eine Patentrezept dafür“, sagte der 44-Jährige im Interview mit den Ruhr Nachrichten: „Platz fünf in der Bundesliga ist nicht unser Anspruch. Und wir müssen in der nächsten Saison in der Liga wieder einen Schritt nach vorne machen.“