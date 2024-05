"Nicht vergessen": Bayer zurück am einem ganz besonderen Ort

50 Partien ohne Niederlage - diese magische Marke jagt Bayer Leverkusen ausgerechnet an dem Ort, an dem das Team von Trainer Xabi Alonso die bislang letzte Pleite kassiert hat.

Im Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfL Bochum am Sonntag (19.30 Uhr im LIVETICKER) kann der deutsche Meister seine eindrucksvolle Serie ausbauen. Die Erinnerung an die 0:3-Niederlage am 27. Mai 2023 in Bochum setzt dabei weitere Motivation frei.