Noch ein Schritt: Leverkusen vor historischem Titel

Doch nicht nur deshalb fiebert ganz Leverkusen dem Saisonfinale entgegen, obwohl der Titel schon seit Wochen unter Dach und Fach ist. Einen ungeschlagenen Bundesliga-Meister gab es noch nie, am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte sich das aber ändern. Nach dem wettbewerbsübergreifend 50. Spiel in Serie ohne Niederlage ist Leverkusens zweites großes Ziel, die ungeschlagene Saison, greifbar.

Mit dem souveränen Sieg in Bochum gelang der vorletzte Schritt. Verliert die Werkself auch am 34. Spieltag gegen den FC Augsburg nicht, ist die einmalige Saison perfekt. "Die Vorzeichen und die Euphorie werden wahrscheinlich so ähnlich sein wie vor dem Bremen-Spiel", sagte Andrich in Anspielung auf die Partie, in dem sich Bayer vorzeitig die Meisterschaft gesichert hatte: "Das gilt es für uns in gute Euphorie umzumünzen und nicht zu überpacen."