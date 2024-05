"Unumgänglich"- Bundesliga-Trainer fehlt im Saisonfinale

Der 1. FC Heidenheim muss am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FC Köln auf Trainer Frank Schmidt verzichten. Grund dafür ist eine schon länger geplante „unumgängliche“ Operation am linken Sprunggelenk, die in der kommenden Woche stattfinden soll. Der Eingriff sei „zu keinem anderen Termin am Ende der Saison“ möglich, teilten die Heidenheimer am Sonntag mit.