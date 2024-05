Rekordsieg in Darmstadt: TSG Hoffenheim auf Europa-Kurs

Die TSG Hoffenheim hat sich mit dem höchsten Sieg ihrer Bundesliga-Geschichte in eine glänzende Ausgangsposition im Rennen um die Europapokal-Plätze geschossen. Die Kraichgauer siegten am vorletzten Spieltag beim bereits abgestiegenen und völlig hilflosen SV Darmstadt 98 auch in dieser Höhe verdient mit 6:0 (5:0). Hoffenheim rückt vor auf Rang sieben - und darf sogar noch von der Champions League träumen.